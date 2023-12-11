Синхронистка Колесниченко: не отчаялась из-за решения МОК в отношении россиян
«К сожалению, у нас даже нет вариантов выступать в дуэтах и группе на чемпионате мира. Олимпийские игры в нашем виде спорта представлены только в виде дуэта и группы, поэтому вот так», — цитирует Колесниченко РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.