Джеймс и Дюрант вошли в символическую пятёрку внутрисезонного турнира НБА
- AP
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Об этом сообщается на странице организации в социальных сетях.
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче финала. Встреча между командами завершилась со счётом 123:109.
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 41 очко.
Таким образом, «Лейкерс» стал первым чемпионом внутрисезонного турнира НБА.
Джеймс признан самым ценным игроком турнира. Он набрал 24 очка.
Ранее переживший остановку сердца сын Джеймса дебютировал в студенческом баскетболе.