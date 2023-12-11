Джеймс и Дюрант вошли в символическую пятёрку внутрисезонного турнира НБА

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Финикс Санз» Кевин Дюрант попали в символическую пятёрку внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщается на странице организации в социальных сетях.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче финала. Встреча между командами завершилась со счётом 123:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 41 очко.

Таким образом, «Лейкерс» стал первым чемпионом внутрисезонного турнира НБА.

Джеймс признан самым ценным игроком турнира. Он набрал 24 очка.

Ранее переживший остановку сердца сын Джеймса дебютировал в студенческом баскетболе.