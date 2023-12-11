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Джеймс и Дюрант вошли в символическую пятёрку внутрисезонного турнира НБА

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Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Финикс Санз» Кевин Дюрант попали в символическую пятёрку внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Джеймс и Дюрант вошли в символическую пятёрку внутрисезонного турнира НБА
  • AP
  • © Mark J. Terrill

Об этом сообщается на странице организации в социальных сетях.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче финала. Встреча между командами завершилась со счётом 123:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 41 очко.

Таким образом, «Лейкерс» стал первым чемпионом внутрисезонного турнира НБА. 

Джеймс признан самым ценным игроком турнира. Он набрал 24 очка.

Ранее переживший остановку сердца сын Джеймса дебютировал в студенческом баскетболе.

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