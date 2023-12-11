Переживший остановку сердца сын Джеймса дебютировал в студенческом баскетболе
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Университет Южной Калифорнии с Джеймсом проиграл команде «Лонг Стэйт Бич» (79:84).
Бронни набрал четыре очка, сделал три подбора и две передачи.
18-летний Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки в июле 2023 года.
Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.
Ранее сообщалось, что сын Джеймса продолжит спортивную карьеру.