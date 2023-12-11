Переживший остановку сердца сын Джеймса дебютировал в студенческом баскетболе

Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, дебютировал в NCAA.

Университет Южной Калифорнии с Джеймсом проиграл команде «Лонг Стэйт Бич» (79:84).

Бронни набрал четыре очка, сделал три подбора и две передачи.

18-летний Бронни Джеймс перенёс остановку сердца во время тренировки в июле 2023 года.

Леброн Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА. Бронни Джеймс является его старшим сыном.

Ранее сообщалось, что сын Джеймса продолжит спортивную карьеру.