RT в Telegram
Подпишись

Радченко: если Миранчук перейдёт в «Зенит», то вряд ли выиграет там конкуренцию

Короткая ссылка
Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Радченко: если Миранчук перейдёт в «Зенит», то вряд ли выиграет там конкуренцию
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Rogers

«Может ли Алексей Миранчук усилить «Зенит»? В команде очень большая конкуренция, вряд ли он осилит её. Ему нужно продолжать доказывать свою состоятельность в Серии А. Возвращаться в Россию ему рано», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в девяти матчах за «Аталанту» и отметился одной результативной передачей. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее в Италии заявили, что Алексей Миранчук не является кумиром фанатов футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить