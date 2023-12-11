Радченко: если Миранчук перейдёт в «Зенит», то вряд ли выиграет там конкуренцию
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«Может ли Алексей Миранчук усилить «Зенит»? В команде очень большая конкуренция, вряд ли он осилит её. Ему нужно продолжать доказывать свою состоятельность в Серии А. Возвращаться в Россию ему рано», — цитирует Радченко Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в девяти матчах за «Аталанту» и отметился одной результативной передачей. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее в Италии заявили, что Алексей Миранчук не является кумиром фанатов футбола.