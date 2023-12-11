Кетов: провести прощальный матч, как и стать тренером, мне предложил Ротенберг

Хоккеист СКА Евгений Кетов высказался о своём прощальном матче.

«Эмоции уже прошли, осталась только радость. То, что мой номер вывели из обращения, приятно, но не принципиально. Предложил его провести мне Роман Борисович Ротенберг. Как и стать тренером. Ждали паузу в чемпионате. Нужно ещё многому научиться...» — цитирует Кетова Sport24.

Он также подчеркнул, что на данный момент не видит себя тренером.

Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов.