Кетов: провести прощальный матч, как и стать тренером, мне предложил Ротенберг
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«Эмоции уже прошли, осталась только радость. То, что мой номер вывели из обращения, приятно, но не принципиально. Предложил его провести мне Роман Борисович Ротенберг. Как и стать тренером. Ждали паузу в чемпионате. Нужно ещё многому научиться...» — цитирует Кетова Sport24.
Он также подчеркнул, что на данный момент не видит себя тренером.
Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.
37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.
Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов.