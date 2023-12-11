СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов
Об этом сообщает ТАСС.
11 декабря в Санкт-Петербурге проходит прощальный матч Кетова.
Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.
37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.
Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что был восхищён игрой хоккеистов на Матче звёзд КХЛ.