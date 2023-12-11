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СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов

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СКА принял решение вывести из обращения 40-й номер, под которым выступал нападающий Евгений Кетов.

Об этом сообщает ТАСС.

11 декабря в Санкт-Петербурге проходит прощальный матч Кетова.

Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что был восхищён игрой хоккеистов на Матче звёзд КХЛ.

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