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Мостовой: защитник СКА Никишин произвёл на меня самое сильное впечатление

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что был восхищён игрой хоккеистов на Матче звёзд КХЛ.

«Какие хоккеисты произвели на вас впечатление?» — «Никишин, однозначно. Он играл со мной, или я с ним. Мне понравились Голдобин и Серебряков», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Экс-футболист сборной также признался, что ему очень понравилась атмосфера на «СКА Арене».

«Супер. Арена впечатлила. Сначала я подумал, что по размеру это футбольный стадион. За свою жизнь я поиграл на аренах и по сто тысяч, просто в хоккее такие масштабы не приняты», — добавил Мостовой.

Матч звёзд КХЛ прошёл в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», которая вмещает 21,5 тыс. зрителей.

Помимо Мостового, в празднике хоккея приняли участие экс-футболисты сборной Андрей Аршавин, Дмитрий Сычёв и Роман Широков.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что ему было волнительно играть в Матче звёзд КХЛ.

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