Анчелотти: «Реал» всегда претендует на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что мадридский клуб всегда является претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Реал» из-за своей великой истории всегда является кандидатом на победу в Лиге чемпионов. Мы отлично выступили в группе. Да, выиграть этот турнир всегда непросто, но у нас есть необходимые качества для того, чтобы бороться до самого конца и быть конкурентоспособными», — приводит слова Анчелотти портал AS.

В Лиге чемпионов команда с 15 очками возглавила группу C и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Контракт Анчелотти и «Реала» истекает летом 2024 года. Как сообщают СМИ, затем он подпишет соглашение с Бразильской конфедерацией футбола и будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с Анчелотти.