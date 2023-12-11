Ротенберг рассказал о работе Кетова в тренерском штабе СКА
- РИА Новости
«У него много побед в сборной, он олицетворяет мужество и дух. Всё только начинается, он помогает развиваться, помогает детскому хоккею. Женя учится, это огромный объём информации, требуется несколько лет. Систему игры мы создавали десять лет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.
37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.
Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов.