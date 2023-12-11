Ротенберг рассказал о работе Кетова в тренерском штабе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о работе Евгения Кетова в тренерском штабе армейского клуба.

«У него много побед в сборной, он олицетворяет мужество и дух. Всё только начинается, он помогает развиваться, помогает детскому хоккею. Женя учится, это огромный объём информации, требуется несколько лет. Систему игры мы создавали десять лет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Кетов завершил карьеру в апреле 2023 года.

37‑летний форвард выступал в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Он провёл 786 матчей в карьере, в которых набрал 263 (137 + 126) очка.

Кетов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также хоккеист один раз становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов.