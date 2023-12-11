Гюндоган: «Жирона» заслуженно лидирует в Ла Лиге
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«Думаю, мы уступили «Жироне» в первую очередь из-за проблем в защите. Мы не смогли обороняться как следует. «Жирона» — отличная команда, которая действует слаженно. Они неслучайно находятся на первом месте», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.
Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Анхеля Мичела.
В составе победителей мячи забили Артём Довбик (12-я минута), Мигель Гутьеррес (40-я), Валери (80-я), Кристиан Стуани (95-я). У проигравших отличились Роберт Левандовски (19-я) и Илкай Гюндоган (92-я).
«Жирона» с 41 очком лидирует в чемпионате. «Барселона» (34) располагается на четвёртой строчке.
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