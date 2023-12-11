Гюндоган: «Жирона» заслуженно лидирует в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, что «Жирона» заслуженно лидирует в Ла Лиге.

«Думаю, мы уступили «Жироне» в первую очередь из-за проблем в защите. Мы не смогли обороняться как следует. «Жирона» — отличная команда, которая действует слаженно. Они неслучайно находятся на первом месте», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Анхеля Мичела.

В составе победителей мячи забили Артём Довбик (12-я минута), Мигель Гутьеррес (40-я), Валери (80-я), Кристиан Стуани (95-я). У проигравших отличились Роберт Левандовски (19-я) и Илкай Гюндоган (92-я).

«Жирона» с 41 очком лидирует в чемпионате. «Барселона» (34) располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» перенесён из-за смерти фаната.