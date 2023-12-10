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Матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» перенесён из-за смерти фаната

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Трагический инцидент произошёл на матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Гранадой» и «Атлетиком».
Матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» перенесён из-за смерти фаната
  • Gettyimages.ru

Представители Примеры приняли решение перенести встречу из-за смерти болельщика, сообщает пресс-служба лиги.

Игра на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде была остановлена на 17-й минуте из-за сердечного приступа у одного из зрителей. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти болельщика не удалось.

Команды согласились с решением лиги перенести матч.

Ранее сообщалось, что фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес.

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