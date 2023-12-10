Матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» перенесён из-за смерти фаната
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Представители Примеры приняли решение перенести встречу из-за смерти болельщика, сообщает пресс-служба лиги.
Игра на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде была остановлена на 17-й минуте из-за сердечного приступа у одного из зрителей. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти болельщика не удалось.
Команды согласились с решением лиги перенести матч.
Ранее сообщалось, что фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес.