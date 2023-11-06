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Фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес

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Болельщик аргентинского «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в финале Кубка Либертадорес.
Фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Santiago Joel Abdala

По информации Marca, 23-летний Марсело Моралес умер после матча «Флуминенсе» — «Бока Хуниорс». По словам его мамы, болельщик обещал убить себя, если его любимая команда проиграет.

Игра в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 2:1 в пользу трёхцветных.

Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» обыграл «Бока Хуниорс» и впервые выиграл Кубок Либертадорес.

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