«Флуминенсе» обыграл «Бока Хуниорс» и впервые выиграл Кубок Либертадорес
Игра в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 2:1 в пользу трёхцветных.
В составе проигравших мяч забил Луис Адвинкула (72-я минута). У победителей отличился Херман Кано (36-я) и Джон де Соуза (99-я).
В дополнительное время обе команды получили по одному удалению.
«Бока Хуниорс» шесть раз выигрывал Кубок Либертадорес (последний раз в 2007 году). «Флуминенсе» лишь однажды дошёл до финала турнира (2008), где уступил «ЛДУ Кито» (Эквадор).
Ранее сообщалось, что колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Луиса Диаса.