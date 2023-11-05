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«Флуминенсе» обыграл «Бока Хуниорс» и впервые выиграл Кубок Либертадорес

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Аргентинский «Бока Хуниорс» потерпел поражение от бразильского «Флуминенсе» в финальном матче Кубка Либертадорес 2023 года.

Игра в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 2:1 в пользу трёхцветных.

В составе проигравших мяч забил Луис Адвинкула (72-я минута). У победителей отличился Херман Кано (36-я) и Джон де Соуза (99-я). 

В дополнительное время обе команды получили по одному удалению.   

«Бока Хуниорс» шесть раз выигрывал Кубок Либертадорес (последний раз в 2007 году). «Флуминенсе» лишь однажды дошёл до финала турнира (2008), где уступил «ЛДУ Кито» (Эквадор).

Ранее сообщалось, что колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Луиса Диаса.

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