«Флуминенсе» обыграл «Бока Хуниорс» и впервые выиграл Кубок Либертадорес

Аргентинский «Бока Хуниорс» потерпел поражение от бразильского «Флуминенсе» в финальном матче Кубка Либертадорес 2023 года.

Игра в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 2:1 в пользу трёхцветных.

В составе проигравших мяч забил Луис Адвинкула (72-я минута). У победителей отличился Херман Кано (36-я) и Джон де Соуза (99-я).

В дополнительное время обе команды получили по одному удалению.

«Бока Хуниорс» шесть раз выигрывал Кубок Либертадорес (последний раз в 2007 году). «Флуминенсе» лишь однажды дошёл до финала турнира (2008), где уступил «ЛДУ Кито» (Эквадор).

Ранее сообщалось, что колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Луиса Диаса.