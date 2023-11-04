Daily Mail: колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Диаса
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По информации Daily Mail, призывы связаны с тем, что отец полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса находится в заложниках. Фанаты команды требуют отменить матч, пока отца игрока не спасут и не вернут домой.
28 октября родителей футболиста похитили вооружённые люди на заправке по пути домой в Колумбии. Позднее появилась информация, что мать игрока удалось спасти.
Ранее сообщалось, что похитители отца футболиста Диаса начали процесс его освобождения.