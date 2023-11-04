Daily Mail: колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Диаса

Колумбийские фанаты выступают за отмену матча между национальной командой и сборной Бразилии в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026.

По информации Daily Mail, призывы связаны с тем, что отец полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса находится в заложниках. Фанаты команды требуют отменить матч, пока отца игрока не спасут и не вернут домой.

28 октября родителей футболиста похитили вооружённые люди на заправке по пути домой в Колумбии. Позднее появилась информация, что мать игрока удалось спасти.

Ранее сообщалось, что похитители отца футболиста Диаса начали процесс его освобождения.