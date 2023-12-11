Кечинов: за первый круг РПЛ «Спартаку» поставлю тройку

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выступление красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило — могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались. В то же время в атаке играет неплохо, забивает, хорошие комбинации проводит», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:0 в матче 18-го тура чемпионата России. Таким образом, московский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал возможный уход из клуба одноклубника Георгия Джикии.