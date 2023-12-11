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Защитник «Спартака» Чернов: раздевалка сильно потеряет, если Джикия уйдёт

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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал возможный уход из клуба одноклубника Георгия Джикии.
Защитник «Спартака» Чернов: раздевалка сильно потеряет, если Джикия уйдёт
  • Gettyimages.ru

«Раздевалка сильно потеряет, если Георгий уйдёт. Я хочу, чтобы он остался и приносил пользу команде. Он важен и в раздевалке, и на поле. Но я не могу говорить за Георгия. Он примет лучшее решение для себя», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Как сообщает Metaratings.ru, Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации источника, на вероятность трансфера могут повлиять несколько факторов: «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией тренера.

Игрок в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее в «Спартаке» сообщили о скорых переговорах с Джикией по контракту.

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