Шишкин: если бы не обидные потери очков, «Спартак» был бы в двойке

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказал мнение касательно выступления красно-белых в текущем сезоне.

«На паузу красно-белые уходят в хорошем настроении, на оптимизме после победы. И если бы не обидные потери очков, как, например, с «Факелом», «Спартак» был бы в двойке», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. Таким образом, московский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал возможный уход из клуба одноклубника Георгия Джикии.