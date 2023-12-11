Хитон назвал Роналду величайшим игроком в истории

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Том Хитон назвал Криштиану Роналду величайшим игроком всех времён.

«На мой взгляд, величайший в истории — Криштиану. Я побывал в МЮ с ним во время его первого периода, а затем увидел, как он совершенствовался, как он становился лучше и превратился в лучшего игрока в мире», — цитирует Хитона Goal.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал десять результативных передач.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», перед этим дав разоблачающее интервью.

Ранее Роналду прокомментировал итоги матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль‑Риядом».