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Хитон назвал Роналду величайшим игроком в истории

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Том Хитон назвал Криштиану Роналду величайшим игроком всех времён.
Хитон назвал Роналду величайшим игроком в истории
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, величайший в истории — Криштиану. Я побывал в МЮ с ним во время его первого периода, а затем увидел, как он совершенствовался, как он становился лучше и превратился в лучшего игрока в мире», — цитирует Хитона Goal.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал десять результативных передач.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», перед этим дав разоблачающее интервью. 

Ранее Роналду прокомментировал итоги матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль‑Риядом».

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