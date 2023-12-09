Роналду — о 1200-м матче в карьере: мы ещё не закончили
- AFP
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«Ещё три очка. Спасибо всем моим товарищам по команде, которые помогли мне провести 1,2 тыс. игр. Какое путешествие, но мы ещё не закончили», — написал Роналду в соцсетях.
Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Криштиану Роналду. Форвард сборной Португалии отличился на 33-й минуте.
По информации Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), португалец стал первым полевым футболистом, достигшим отметки 1,2 тыс. матчей за карьеру.
Ранее в США подали коллективный иск на Роналду из-за продвижения криптовалютной биржи Binance.