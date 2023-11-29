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Cointelegraph: на Роналду подали в суд в США из-за продвижения криптовалютной биржи

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В США подали коллективный иск на португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за продвижения криптовалютной биржи Binance.
Cointelegraph: на Роналду подали в суд в США из-за продвижения криптовалютной биржи
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Cointelegraph, Binance заключила многолетний контракт с Роналду в 2022 году, в рамках сотрудничества создана серия его собственных NFT-токенов.

По информации источника, заявители утверждают, что с помощью Роналду платформа привлекла инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги, тем самым они понесли убытки. Истцы по коллективному иску требуют возмещения ущерба и покрытия судебных издержек.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год.

В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее в Саудовской Аравии открылся музей в честь Роналду.

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