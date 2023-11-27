В Саудовской Аравии открылся музей в честь Роналду
«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии мой фирменный музей CR7 теперь открыт в Эр-Рияде», — написал Роналду в соцсетях.
30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год.
В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Роналду сыграют в товарищеском матче «Интер Майами» с «Аль-Насром».