В Саудовской Аравии открылся музей в честь Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что в Саудовской Аравии открыли музей в его честь.

«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии мой фирменный музей CR7 теперь открыт в Эр-Рияде», — написал Роналду в соцсетях.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год.

В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Роналду сыграют в товарищеском матче «Интер Майами» с «Аль-Насром».