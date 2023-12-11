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Тренер ЦСКА — об уходе Фернандеса в «Зенит»: получилось немного не по-людски

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Тренер ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением о переходе бывшего защитника клуба Марио Фернандеса в «Зенит».
Тренер ЦСКА — об уходе Фернандеса в «Зенит»: получилось немного не по-людски
  • РИА Новости

«Федотов с ним разговаривал зимой, на сборах, когда возник вариант вернуть Марио: «Давай, приезжай. Поможешь нам в концовке чемпионата». Он: «Приеду, буду тренироваться, посмотрите как раз, в каком я состоянии». Потом всё затянулось. Мне уже показалось: у Марио есть ещё один контракт.

По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски», — приводит слова Искакова Sport24.

Напомним, что бразилец выступал за московский клуб с 2012 по 2022 год.

Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом Фернандес присоединился к «Зениту».

Ранее Семак заявил, что решил поберечь Фернандеса в матче с «Сочи» в РПЛ.

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