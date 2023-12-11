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В «Пари НН» отреагировали на то, что мошенник обманул Трошечкина

В «Пари НН» поддержали обманутого мошенником Трошечкина

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В «Пари НН» выступили с заявлением по поводу обмана полузащитника Александра Трошечкина мошенником в интернете.
В «Пари НН» отреагировали на то, что мошенник обманул Трошечкина
  • РИА Новости

«Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тыс. рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят», — написал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщалось, футболист попытался купить кроссовки в соцсетях и перевёл продавцу полную сумму авансом. Обувь Трошечкин не получил.

Игрок написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что, по мнению Трошечкина, «Пари НН» мог довести матч с ЦСКА до победы.

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