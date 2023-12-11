В «Пари НН» отреагировали на то, что мошенник обманул Трошечкина
В «Пари НН» поддержали обманутого мошенником Трошечкина
- РИА Новости
«Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тыс. рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят», — написал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Как сообщалось, футболист попытался купить кроссовки в соцсетях и перевёл продавцу полную сумму авансом. Обувь Трошечкин не получил.
Игрок написал заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что, по мнению Трошечкина, «Пари НН» мог довести матч с ЦСКА до победы.