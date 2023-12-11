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Сорокин — о дружбе с Шестёркиным: знакомы с 16 лет

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о дружбе с вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.
Сорокин — о дружбе с Шестёркиным: знакомы с 16 лет
  • AFP

«Только в праздники или летом видимся. По телефону списываемся часто. Он хороший парень. Мы знакомы с 16 лет — получается, уже больше десяти лет», — цитирует Шестёркина Sport24.

10 декабря «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Ю-Би-Эс-арена» завершилась со счётом 3:2. Сорокин записал в свой актив 32 спасения.

Ранее Сорокин заявил, что ему не нравится Манхэттен из-за его энергозатратности.

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