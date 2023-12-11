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Сорокин заявил, что ему не нравится Манхэттен из-за своей энергозатратности

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин объяснил, почему ему не нравится жизнь на Манхэттене.
Сорокин заявил, что ему не нравится Манхэттен из-за своей энергозатратности
  • Gettyimages.ru

«За последние четыре года на Манхэттене был раза четыре, не считая игр. Я особо не вижу манхэттенскую жизнь. Не нравится мне там. Это очень энергозатратный город, забирает энергию», — цитирует Сорокина Sport24.

10 декабря «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась со счётом 3:2. Сорокин записал в свой актив 32 спасения.

Ранее сообщалось, что шатаут Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения «Филадельфии» в матче НХЛ.

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