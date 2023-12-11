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Джокович — о депортации из Австралии: меня объявили главным мировым злодеем

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вспомнил депортацию из Австралии в 2022 году.
Джокович — о депортации из Австралии: меня объявили главным мировым злодеем
  • Gettyimages.ru

«Меня фактически объявили главным мировым злодеем. По сути, большая часть мира была настроена против меня. Я не против вакцин и не за них. За свободу выбора», — приводит слова Джоковича CBS News.

16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Ранее Джокович взял на себя ответственность за неудачу сербов в Кубке Дэвиса.

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