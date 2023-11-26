Джокович взял на себя ответственность за неудачу сербов в Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Кубка Дэвиса.

«Для меня это огромное разочарование, и я беру на себя ответственность, потому что имел три матчбола и был так близок к победе. Это действительно горько, а когда ты проигрываешь за свою страну, чувство горечи ещё сильнее», — цитирует Джоковича L'Equipe.

Янник Синнер и Лоренцо Сонего, представляющие Италию, обыграли сербский дуэт Новак Джокович — Миомир Кецманович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Таким образом, команда Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет со сборной Австралии.

Ранее Джокович пожаловался на сдачу теста на допинг за полтора часа до игры.