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Джокович пожаловался на сдачу теста на допинг за полтора часа до игры

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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ему ещё ни разу не приходилось сталкиваться с допинг-тестированием за полтора часа до начала матча.
Джокович пожаловался на сдачу теста на допинг за полтора часа до игры
  • AP
  • © Antonio Calanni

«У меня была короткая беседа с людьми из антидопингового агентства. Я не верил, что они могли принять такое решение. За всю мою карьеру не случалось такого, чтобы за полтора часа до матча мне нужно было пройти допинг-контроль», — цитирует Джоковича sport.rs.

23 ноября спортсмен вывел сборную Сербии по теннису в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:4. В первой игре противостояния серб Миомир Кецманович одержал победу над британцем Джеком Дрейпером — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Ранее британский телеканал не поместил российских теннисистов на постер сезона-2024.

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