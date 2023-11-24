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Британский телеканал не поместил российских теннисистов на постер сезона-2024

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Британский телеканал Sky Sports продлит партнёрское соглашение с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциацией (WTA) на следующий год.
Британский телеканал не поместил российских теннисистов на постер сезона-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Телеканал опубликовал в социальной сети постер, где изображены все звёзды современного теннисного тура, за исключением Даниила Медведева (3-е место в рейтинге ATP), Андрея Рублёва (5-е место в рейтинге ATP) и белоруски Арины Соболенко (2-е место в рейтинге WTA).

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Белоруссии, отменила турниры в этих странах и исключила российскую и белорусскую сборные из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили россиян и белорусов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.

Ранее Джокович победил Норри и вывел сборную Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса.

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