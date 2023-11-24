Джокович победил Норри и вывел сборную Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннисист Новак Джокович из сборной Сербии одержал победу над Кэмероном Норри из Великобритании в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, «Финал восьми» в Малаге (Испания).