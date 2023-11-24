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Джокович победил Норри и вывел сборную Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса

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Теннисист Новак Джокович из сборной Сербии одержал победу над Кэмероном Норри из Великобритании в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, «Финал восьми» в Малаге (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В первой игре противостояния серб Миомир Кецманович обыграл британца Джека Дрейпера — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Таким образом, сербская сборная победила команду Великобритании с общим счётом 2:0 и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с Италией.

Ранее сообщалось, что Джокович второй год подряд стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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