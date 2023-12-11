Гафин: серия из 12 игр без поражений показывает мастерство футболистов «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что его впечатлила протяжённая беспроигрышная серия бело-голубых в первой части чемпионата России по футболу.

«В этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство. Надеюсь, на сборах мы будем прогрессировать и весной продолжим эту серию», — цитирует Гафина ТАСС.

Он подчеркнул, что «с учётом характера коллектива, конечно, в весенней части сезона «Динамо» будет стремиться к максимальному результату».

«У нас для этого всё есть», — добавил Гафин.

«Динамо» в матче 18-го тура РПЛ сыграло вничью с «Факелом» (1:1).

Бело-голубые набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд клуба по минимальному количеству поражений в чемпионате России.