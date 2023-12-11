Гафин: серия из 12 игр без поражений показывает мастерство футболистов «Динамо»
«В этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство. Надеюсь, на сборах мы будем прогрессировать и весной продолжим эту серию», — цитирует Гафина ТАСС.
Он подчеркнул, что «с учётом характера коллектива, конечно, в весенней части сезона «Динамо» будет стремиться к максимальному результату».
«У нас для этого всё есть», — добавил Гафин.
«Динамо» в матче 18-го тура РПЛ сыграло вничью с «Факелом» (1:1).
Бело-голубые набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд клуба по минимальному количеству поражений в чемпионате России.