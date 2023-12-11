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Тренер ЦСКА заявил, что с Карраскалем было много индивидуальных разговоров

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Мурат Искаков, ассистент главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова, признался, что с колумбийским полузащитником Хорхе Карраскалем очень часто проводились воспитательные беседы.

«В какой момент Карраскаль стал неуправляемым, что его сломало? Даже не знаю. Сколько с ним было индивидуальных разговоров, сколько отдельно Валентиныч беседовал. Пытался объяснить требования, применял разные методы», — цитирует Искакова Sport24.

По его словам, «латиноамериканцы интересные, менталитет особый, характер».

«Обычно открытые, но могут закрыться, обидеться когда угодно», — заключил Искаков.

25-летний колумбиец в 15 матчах сезона-2023/24 во всех турнирах отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным удаление Карраскаля в игре с «Зенитом».

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