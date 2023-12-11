Тренер ЦСКА заявил, что с Карраскалем было много индивидуальных разговоров
«В какой момент Карраскаль стал неуправляемым, что его сломало? Даже не знаю. Сколько с ним было индивидуальных разговоров, сколько отдельно Валентиныч беседовал. Пытался объяснить требования, применял разные методы», — цитирует Искакова Sport24.
По его словам, «латиноамериканцы интересные, менталитет особый, характер».
«Обычно открытые, но могут закрыться, обидеться когда угодно», — заключил Искаков.
25-летний колумбиец в 15 матчах сезона-2023/24 во всех турнирах отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным удаление Карраскаля в игре с «Зенитом».