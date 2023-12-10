Баскетболист «Зенита» Карасёв избежал серьёзной травмы

Генеральный директор петербургского клуба Единой лиги ВТБ по баскетболу Александр Церковный сообщил, что получивший повреждение в матче с московским ЦСКА Сергей Карасёв чувствует себя нормально.

«У Сергея травма спины. Обследование показало, что он избежал серьёзных повреждений, но травма непростая, и ближайшие дни он проведёт в стационаре. О сроках восстановления пока говорить рано», — цитирует Церковного пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В заключительной четверти баскетболист упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. Он не сумел самостоятельно подняться и покинул паркет на носилках.

ЦСКА в Москве на стадионе «Мегаспорт» одержал победу в овертайме со счётом 104:89.

Ранее Андрей Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов.