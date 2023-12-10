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Вратарь «Факела» Гудиев: в мороз приходится терпеть через «не могу»

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Вратарь «Факела» Виталий Гудиев рассказал о матчах в условиях морозной погоды.
Вратарь «Факела» Гудиев: в мороз приходится терпеть через «не могу»
  • РИА Новости

«Приятнее было бы играть по системе «весна-осень». Сегодня было реально холодно. Стоишь, ноги и руки мёрзнут. В холодную погоду приходится терпеть, играть через «не могу», — цитирует Гудиева Metaratings.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (1:1). 

Московский клуб набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе воронежской команды 21 очко и 11-я позиция.

Ранее в «Факеле» заявили, что могли рассчитывать на победу в матче РПЛ с «Динамо».

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