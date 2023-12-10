В «Факеле» заявили, что могли рассчитывать на победу в матче РПЛ с «Динамо»
- РИА Новости
«Конечно, могли рассчитывать на большее. Мы стараемся играть на победу, тем более дома при болельщиках. Рассчитывали на что-то большее, но определённые ограничения были для той и для другой команды», — приводит слова Асхабадзе РИА Новости.
Игра завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Факела» 21 очко и 11-я позиция.
Ранее Марцел Личка прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».