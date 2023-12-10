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В «Факеле» заявили, что могли рассчитывать на победу в матче РПЛ с «Динамо»

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе считает, что клуб мог победить «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ.
В «Факеле» заявили, что могли рассчитывать на победу в матче РПЛ с «Динамо»
  • РИА Новости

«Конечно, могли рассчитывать на большее. Мы стараемся играть на победу, тем более дома при болельщиках. Рассчитывали на что-то большее, но определённые ограничения были для той и для другой команды», — приводит слова Асхабадзе РИА Новости.

Игра завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Факела» 21 очко и 11-я позиция.

Ранее Марцел Личка прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».

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