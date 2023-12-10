Колобков: олимпийское движение не сильно пострадает из-за отказа Украины от летних Игр

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на возможный бойкот Украины Олимпийских игр в Париже из-за допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Очень хочется, чтобы министр молодёжи и спорта Украины ознакомился с хартией МОК. Там говорится о том, что страна, пропускающая соревнования по политическим мотивам и не только, лишается права на участие в следующих играх на определённый срок. Олимпийское движение не сильно пострадает из-за отказа Украины участвовать в соревнованиях», — сказал Колобков RT.

Ранее Ольга Богословская высказалась о возможном бойкоте со стороны Украины летних ОИ в Париже.