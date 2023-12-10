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Агент: к Кривцову есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов

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Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, высказался о будущем своего клиента.
Агент: к Кривцову есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но играет он отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний хавбек провёл за клуб 21 матч во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Лидирует в чемпионате с 36 очками «Зенит». Далее расположились «Краснодар» (35), «Динамо» (31), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал понять, что спокойно относится к конкуренции в чемпионской гонке с «Краснодаром».

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