Агент: к Кривцову есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов

Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, высказался о будущем своего клиента.

«Не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но играет он отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний хавбек провёл за клуб 21 матч во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Лидирует в чемпионате с 36 очками «Зенит». Далее расположились «Краснодар» (35), «Динамо» (31), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал понять, что спокойно относится к конкуренции в чемпионской гонке с «Краснодаром».