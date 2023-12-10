Сутормин: никакого напряжения из-за борьбы за победу в РПЛ с «Краснодаром» нет

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин дал понять, что спокойно относится к конкуренции в чемпионской гонке с «Краснодаром».

«Пока что никакого напряжения из-за гонки с «Краснодаром» нет. Впереди ещё много времени и игр. Весной всё может поменяться: поля, составы и многое другое», — цитирует Сутормина Metaratings.

Он также отдал должное болельщикам, которые продолжают приходить на стадион и поддерживать «Зенит».

«Это большой-большой плюс. Уверен, что в новом календарном году на трибунах их станет ещё больше», — добавил Сутормин.

«Зенит» с 36 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Краснодар» (35), у которого матч в запасе, может вернуть себе лидерство в чемпионате по итогам 18-го тура.

Ранее Сергей Семак заявил, что поставил твёрдую четвёрку «Зениту» за первую часть сезона.







