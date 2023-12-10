Форвард «Торонто» Мэттьюс: Самсонов провёл солидный матч с «Нэшвиллом»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал, что российский голкипер Илья Самсонов провёл солидный матч с «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.

«Самсонов провёл солидный матч. Он выглядел спокойным и уравновешенным в воротах. Думаю, мы проделали действительно хорошую работу», — приводит слова Мэттьюса пресс‑служба НХЛ.

Он также подчеркнул, что команда провела одну из самых уверенных игр в чемпионате.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Самсонов оформил первый шатаут в сезоне, отразив 19 бросков из 19. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».