Форвард «Торонто» Мэттьюс: Самсонов провёл солидный матч с «Нэшвиллом»
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«Самсонов провёл солидный матч. Он выглядел спокойным и уравновешенным в воротах. Думаю, мы проделали действительно хорошую работу», — приводит слова Мэттьюса пресс‑служба НХЛ.
Он также подчеркнул, что команда провела одну из самых уверенных игр в чемпионате.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Самсонов оформил первый шатаут в сезоне, отразив 19 бросков из 19. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».