Зиньковский — о словах Бейла: можно сказать, мы вернули должок за Самару
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«Видел слова Бейла, никак не отреагировал. Просто посмеялся. Конечно, можно сказать, что вернули должок за Самару. Настраивались на хорошую игру и хотели реабилитироваться перед болельщиками», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».
«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идём за тобой!» — написал Бейл в своём Telegram-канале перед очной встречей.
Встреча в Москве на стадионе «Открытие» завершилась со счётом 3:0.
Голами в составе победителей отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс на 2-й, 8-й и 50-й минутах соотвественно.
Таким образом, красно-белые поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Самарский клуб опустился на шестую позицию (29).
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