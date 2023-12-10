Зиньковский — о словах Бейла: можно сказать, мы вернули должок за Самару

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о словах футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Видел слова Бейла, никак не отреагировал. Просто посмеялся. Конечно, можно сказать, что вернули должок за Самару. Настраивались на хорошую игру и хотели реабилитироваться перед болельщиками», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идём за тобой!» — написал Бейл в своём Telegram-канале перед очной встречей.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие» завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс на 2-й, 8-й и 50-й минутах соотвественно.

Таким образом, красно-белые поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Самарский клуб опустился на шестую позицию (29).

Ранее Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом.