Агент Миранчука: в январе, думаю, Алексей перейдёт в другой клуб

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе я думаю, что будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду в девяти матчах и сделал одну результативную передачу.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью».