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Агент Миранчука: в январе, думаю, Алексей перейдёт в другой клуб

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.
Агент Миранчука: в январе, думаю, Алексей перейдёт в другой клуб
  • Gettyimages.ru

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе я думаю, что будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду в девяти матчах и сделал одну результативную передачу.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью».

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