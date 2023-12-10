Агент Миранчука: в январе, думаю, Алексей перейдёт в другой клуб
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«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе я думаю, что будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду в девяти матчах и сделал одну результативную передачу.
Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью».