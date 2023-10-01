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Агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью»

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что его подопечный мог перейти в «Болонью».
Агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью»
  • Gettyimages.ru

«У него есть два года контракта, год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в «Верону», ни в «Венецию», никуда, где надо адаптироваться. Вариант аренды в «Болонью» был, но было для этого мало времени», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук в трёх матчах за команду не отметился результативными действиями.

Игрок весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Вадим Шпинёв заявил, что Миранчук прекрасно адаптировался в «Аталанте».

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