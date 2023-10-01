Агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью»
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«У него есть два года контракта, год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в «Верону», ни в «Венецию», никуда, где надо адаптироваться. Вариант аренды в «Болонью» был, но было для этого мало времени», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Миранчук в трёх матчах за команду не отметился результативными действиями.
Игрок весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент Вадим Шпинёв заявил, что Миранчук прекрасно адаптировался в «Аталанте».