Агент Миранчука рассказал, что Алексей мог перейти в «Болонью»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что его подопечный мог перейти в «Болонью».

«У него есть два года контракта, год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в «Верону», ни в «Венецию», никуда, где надо адаптироваться. Вариант аренды в «Болонью» был, но было для этого мало времени», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук в трёх матчах за команду не отметился результативными действиями.

Игрок весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Вадим Шпинёв заявил, что Миранчук прекрасно адаптировался в «Аталанте».