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Шпинёв: Миранчук не чувствует себя изгоем в «Аталанте»

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Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, заявил, что российский полузащитник прекрасно адаптировался в «Аталанте».

«К нему в клубе хорошее отношение, Леша вернулся в клуб, он не чувствует себя изгоем. У него прекрасное отношение с партнерами», цитирует Шпинёва Metaratings.

При этом он заявил, что в процентном соотношении сложно выразить готовность Миранчука к сезону. Однако, по словам агента, хавбек сборной России чувствует игровой ритм и тонус.

«Очень радует, что тренер рассчитывает на него, выпускает на поле. Леша потихоньку подходит к своему оптимальному состоянию», — добавил Швинёв.

Миранчук в сезоне-2023/24 в двух матчах не отметился результативными действиями. «Аталанта» 24 сентября в матче пятого тура Серии А на своём поле победила «Кальяри». Россиянин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение, что Миранчуку нужно вернуться в РПЛ или уйти в аренду.



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