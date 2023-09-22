Быстров: Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию
- Legion-Media
«Хочется, чтобы Лёша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте». Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что в «Торино» российский хавбек не стал лидером.
Россиянин в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле в составе бергамасков. Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Ракув» в Лиге Европы.