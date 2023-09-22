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Быстров: Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию

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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно вернуться в РПЛ или уйти в аренду.
Быстров: Миранчуку надо либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию
  • Legion-Media

«Хочется, чтобы Лёша играл больше матчей и выходил с первых минут, но, видимо, не удастся это сделать в «Аталанте». Что делать дальше? Либо уходить в аренду, либо возвращаться в Россию в топ‑клуб, где он может помочь своей игрой и быть лидером», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в «Торино» российский хавбек не стал лидером. 

Россиянин в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле в составе бергамасков. Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Ракув» в Лиге Европы.

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