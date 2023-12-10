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Kurir: бывший полузащитник «Сатурна» Вукчевич арестован на границе Сербии с оружием

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Бывший футболист «Сатурна» черногорец Симон Вукчевич был задержан полицией при попытке пересечь границу Сербии.
Kurir: бывший полузащитник «Сатурна» Вукчевич арестован на границе Сербии с оружием
  • Gettyimages.ru

Как сообщает kurir.rs, в машине экс-футболиста нашли пистолет и 126 пуль. 

По информации источника, Вукчевича приговорили к заключению под стражу на срок до 30 суток. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

Вукчевич выступал за «Сатурн» с 2006-го по 2007 год. Он провёл за подмосковный клуб 38 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. В 2018 году футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что судья нанёс удар ножом в грудь футболисту во время матча в Аргентине.

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