Goal: судья нанёс удар ножом в грудь футболисту во время матча в Аргентине
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Как сообщает Goal, инцидент произошел во время потасовки по ходу матча, когда футболисты окружили судью. Главный арбитр встречи вытащил нож и нанёс удар по игроку.
По информации источника, на данный момент игрок госпитализирован с проколом лёгкого. Его жизни ничего не угрожает.
Армоа после инцидента пытался сбежать, но был задержан полицией.
Ранее сообщалось, что арбитры Левников и Москалёв рассудят матч «Аль-Ахли» — «Аль-Раед».