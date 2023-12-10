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Goal: судья нанёс удар ножом в грудь футболисту во время матча в Аргентине

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Арбитр Ремихио Армоа ударил ножом в грудь футболиста во время матча молодёжных команд в провинции Мисьонес.
Goal: судья нанёс удар ножом в грудь футболисту во время матча в Аргентине
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Goal, инцидент произошел во время потасовки по ходу матча, когда футболисты окружили судью. Главный арбитр встречи вытащил нож и нанёс удар по игроку.

По информации источника, на данный момент игрок госпитализирован с проколом лёгкого. Его жизни ничего не угрожает. 

Армоа после инцидента пытался сбежать, но был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что арбитры Левников и Москалёв рассудят матч «Аль-Ахли» — «Аль-Раед».

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