Goal: судья нанёс удар ножом в грудь футболисту во время матча в Аргентине

Арбитр Ремихио Армоа ударил ножом в грудь футболиста во время матча молодёжных команд в провинции Мисьонес.

Как сообщает Goal, инцидент произошел во время потасовки по ходу матча, когда футболисты окружили судью. Главный арбитр встречи вытащил нож и нанёс удар по игроку.

По информации источника, на данный момент игрок госпитализирован с проколом лёгкого. Его жизни ничего не угрожает.

Армоа после инцидента пытался сбежать, но был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что арбитры Левников и Москалёв рассудят матч «Аль-Ахли» — «Аль-Раед».