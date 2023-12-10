Купер назвал Кучерова невероятным хоккеистом
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«Одно и то же я повторяю после каждой игры. В этом году Кучеров играет даже лучше, чем в тот сезон, когда стал MVP. Его влияние на обоих концах площадки… Не знаю, он просто невероятный игрок», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
Встреча в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу «Тампы».
Кучеров отметился дублем и результативной передачей. Он был признан первой звездой матча и дня.
Ранее сообщалось, что Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».