Защитник «Крыльев» Горшков: в целом игра со «Спартаком» была неплохая
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«В целом игра со «Спартаком» была неплохая. Владели мячом, было много моментов. Интересная игра для болельщиков и экспертов. Сейчас немного выдохнем. Весна должна быть ещё лучше!» — цитирует Горшкова «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «Открытие» завершилась со счётом 3:0.
Голами в составе победителей отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс на 2-й, 8-й и 50-й минутах соотвественно.
Таким образом, красно-белые поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Самарский клуб опустился на шестую позицию (29).
Ранее Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом.