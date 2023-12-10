Защитник «Крыльев» Горшков: в целом игра со «Спартаком» была неплохая

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о поражении своей команды от «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России.

«В целом игра со «Спартаком» была неплохая. Владели мячом, было много моментов. Интересная игра для болельщиков и экспертов. Сейчас немного выдохнем. Весна должна быть ещё лучше!» — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие» завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс на 2-й, 8-й и 50-й минутах соотвественно.

Таким образом, красно-белые поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Самарский клуб опустился на шестую позицию (29).

Ранее Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом.