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Самсонов — о шатауте в матче с «Нэшвиллом»: это было великолепно

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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о шатауте в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
Самсонов — о шатауте в матче с «Нэшвиллом»: это было великолепно
  • Gettyimages.ru

«Это было великолепно. Хорошая игра для нас, мы всё сделали отлично: работали на льду, блокировали броски, забивали голы и сражались друг за друга. Для нас это было здорово», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Самсонов оформил первый шатаут, отразив 19 бросков из 19. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».

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