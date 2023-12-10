Самсонов — о шатауте в матче с «Нэшвиллом»: это было великолепно

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о шатауте в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».

«Это было великолепно. Хорошая игра для нас, мы всё сделали отлично: работали на льду, блокировали броски, забивали голы и сражались друг за друга. Для нас это было здорово», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Самсонов оформил первый шатаут, отразив 19 бросков из 19. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».