Самсонов — о шатауте в матче с «Нэшвиллом»: это было великолепно
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«Это было великолепно. Хорошая игра для нас, мы всё сделали отлично: работали на льду, блокировали броски, забивали голы и сражались друг за друга. Для нас это было здорово», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Самсонов оформил первый шатаут, отразив 19 бросков из 19. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».