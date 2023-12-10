Батыргазиев — о победе над Альваресом: потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой
«Вся дистанция была напряжённой. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Надеюсь, мы показали красивый бокс», — сказал Батыргазиев.
Он также подчеркнул, что сможет поделиться своими ощущениями о завоевании пояса IBA после проведения пары защит.
Боксёр из России в поединке в весовой категории до 60 кг победил единогласным решением судей.
На счету 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 11 побед (семь нокаутом) и ни одного поражения.
В активе 32-летнего Альвареса шесть побед (три нокаутом), одно поражение.
Ранее сообщалось, что Евгений Тищенко победил нокаутом Леона Харта и завоевал чемпионский пояс WBA.