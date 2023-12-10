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Батыргазиев — о победе над Альваресом: потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой

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Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал свою победу над трёхкратным чемпионом мира среди любителей кубинцем Ласаро Альваресом на турнире IBA Champions' Night в Дубае.
Батыргазиев — о победе над Альваресом: потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой

«Вся дистанция была напряжённой. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Надеюсь, мы показали красивый бокс», — сказал Батыргазиев.

Он также подчеркнул, что сможет поделиться своими ощущениями о завоевании пояса IBA после проведения пары защит.

Боксёр из России в поединке в весовой категории до 60 кг победил единогласным решением судей.

На счету 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 11 побед (семь нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 32-летнего Альвареса шесть побед (три нокаутом), одно поражение.

Ранее сообщалось, что Евгений Тищенко победил нокаутом Леона Харта и завоевал чемпионский пояс WBA.

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